Speciale difesa: Ucraina, Consiglio sicurezza e difesa approva ordini per oltre un miliardo di dollari

- Il Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell’Ucraina (Nsdc) ha approvato gli ordini per le casse statali per il 2020, pari a 1,05 miliardi di dollari. L’obiettivo, come riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, è quello di aumentare le capacità di combattimento e deterrenza delle forze armate ucraine. Gli ordini per il 2020 sono aumentati del 16 per cento rispetto all’anno precedente, e quattordici compagnie statali parteciperanno ai programmi di acquisto e sviluppo. L’Nsdc ha anche chiesto al governo di preparare delle norme che permettano di creare un clima favorevole agli investimenti esteri nell’industria della difesa ucraina. (Res)