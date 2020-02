Speciale difesa: Libia, Mosca, d'accordo con Haftar che la soluzione alla crisi è politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha dichiarato di aver incontrato il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), oggi in visita a Mosca, e di aver concordato con lui che "un accordo politico è l'unica opzione nel Paese". Shoigu e Haftar hanno discusso della situazione in Libia e hanno sottolineato l'importanza dei colloqui che si sono svolti a Mosca il 13 gennaio scorso per raggiungere il cessate il fuoco nel Paese. Le parti hanno anche sottolineato la necessità di aderire alle decisioni della Conferenza di Berlino sulla Libia. (Lit)