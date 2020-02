Umbria: Peppucci (Lega), Regione supporti Centro Speranza di Fratta Todina (Pg)

- “Il Centro Speranza di Fratta Todina (Pg) rappresenta un valore irrinunciabile per la nostra regione e abbiamo pertanto il dovere di supportarlo per far sì che possa continuare ad essere operativo e funzionale per l’intera comunità”. Lo ha detto il consigliere regionale umbro Francesca Peppucci (Lega). Peppucci ha spiegato: "C’è la stringente necessità di produrre soluzioni concrete per porre rimedio alla questione che è stata già portata all’attenzione della vecchia amministrazione regionale senza però alcun esito. Per effettuare valutazioni al fine di trovare quanto prima soluzioni adeguate, ho già proposto un’audizione di tutti i sindaci della Media Valle del Tevere al presidente della terza commissione regionale, Eleonora Pace, che ha aderito con solerzia e interesse alla mia richiesta”. (segue) (Ren)