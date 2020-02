Umbria: Peppucci (Lega), Regione supporti Centro Speranza di Fratta Todina (Pg) (2)

- L'esponente leghista ha aggiunto: "Poche settimane fa con il presidente Pace abbiamo partecipato ad un convegno a Marsciano alla presenza di alcune famiglie di coloro che frequentano il Centro Speranza, le quali hanno manifestato la necessità di approfondire la questione per permettere a tutte le persone con disabilità di usufruire di un servizio essenziale". Quindi ha concluso: "Tra le priorità di questa amministrazione regionale c'è quella di rimettere al centro le persone svantaggiate per far sì che nessuno resti indietro e che tutti possano godere di uguali diritti". (Ren)