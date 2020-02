Messico: Lopez Obrador riceve delegazione di imprenditori Usa

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador ha ricevuto nel Palazzo nazionale una folta delegazione di rappresentanti di imprese statunitensi che operano nel paese. Alla cena offerta martedì sera, scrive lo stesso Lopez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, ha partecipato Susan Segal, presidente della Americas Society Council of the Americas e dirigenti di Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation". L'incontro ha contato anche sulla partecipazione dei ministri delle Finanze, Arturo Herrera, e dell'Economia, Graciela Marquez Colin. (segue) (Mec)