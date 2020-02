Messico: Lopez Obrador riceve delegazione di imprenditori Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza delle imprese a stelle e strisce in Messico si appresta a vivere una nuova fase dettata dal trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Uno strumento che, prima ancora di promettere rilanci corposi sulla crescita, Città del Messico celebra per la possibilità di dare certezze commerciali in una stagione economica non priva di affanni. L'Usmca è stato firmato a fine novembre 2018, in occasione del vertice finale del G20 tenutosi a Buenos Aires, in Argentina. Il testo, frutto di un lungo e controverso negoziato è stato siglato dal presidente Usa Donald Trump, dall'ex presidente messicano Enrique Pena Nieto (all'ultimo giorno del suo mandato) e dal primo ministro canadese Justine Trudeau. Il documento è stato ratificato dal parlamento messicano e dal Congresso Usa. Per entrare in vigore serve ora solo il via libera del Canada, ma il governo di Justin Trudeau ha assicurato l'impegno a ottenere al più presto l'appoggio del parlamento. (segue) (Mec)