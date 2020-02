Messico: Lopez Obrador riceve delegazione di imprenditori Usa (3)

- Gli Usa nel 2019 hanno peraltro confermato di essere il primo paese a effettuare investimenti esteri diretti in Messico, con una quota del 36,8 per cento del totale, seguiti dalla Spagna (12,1 per cento), dal Canada (9,7 per cento) e dalla Germania (9,2 per cento). Al quarto posto c'è l'Italia, con un 4,5 per cento del totale degli investimenti esteri realizzati nel paese nordamericano. Secondo quanto riporta il ministero dell'Economia, l'anno scorso sono arrivati in Messico 32,921 miliardi di dollari di investimenti esteri diretti, in aumento del 4,2 per cento sull'anno precedente. Si tratta della migliore prestazione dal 2013. Il 42,5 per cento delle risorse è finito nel settore manifatturiero, ben più del 15,3 per cento versato nel comparto finanziario e assicurativo. Il 9,7 per cento va ad attività di commercio mentre ai media di massa come al comparto minerario finiscono il 5,5 per cento del capitale in arrivo. Creazione di energia elettrica, acqua e gas raccolgono il 3,8 per cento dei fondi. (segue) (Mec)