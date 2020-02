Messico: Lopez Obrador riceve delegazione di imprenditori Usa (4)

- Secondo le stime dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America (Census), nel 2019 l'intercambio commerciale tra Stati Uniti e Messico ha toccato la cifra di 614,5 miliardi di dollari, nuovo record storico nella relazione tra i due paesi nordamericani. Nel rapporto si certifica che il Messico è stato il principale socio commerciale degli Usa, superando nel corso dell'anno la Cina e il Canada. I tre paesi, nel loro complesso, rappresentano il 43,1 per cento del totale degli scambi che gli Stati Uniti hanno nel mondo, e il Messico occupa una fetta del 14,82 per cento. Il primo sorpasso sulla Cina si è registrato a gennaio 2019, con l'insorgere delle prime tensioni commerciali tra la Casa Bianca e Pechino. A fine anno, il gigante asiatico - con una quota del 13,5 per cento del mercato a stelle e strisce - è sceso anche sotto il Canada, col 14,77 per cento. (Mec)