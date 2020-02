Bari: venerdì convegno alla Fiera del Levante su utilizzo farmaci

- La Regione Puglia, insieme all'Agenzia regionale per la Salute ed il sociale, ha organizzato per venerdì, presso il padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari e per la durata di tutta la giornata, un convegno di presentazione del rapporto, quale strumento di analisi a supporto delle politiche regionali finalizzate all'appropriatezza prescrittiva ed alla razionalizzazione della spesa in materia di farmaci. Nel corso dell'evento, come ha reso noto la Regione, saranno presentati da parte di Aifa specifici indicatori relativi alla Puglia, con approfondimenti sulle principali categorie terapeutiche in temini di consumi sia nel canale dell'assistenza farmaceutica convenzionata sia nel canale degli acquisti diretti di farmaci (distribuzione diretta e consumi ospedalieri ed ambulatoriali).(Ren)