Latina: al via riqualificazione immobile ex Tipografia, accordo tra Comune e La Sapienza

- Il Comune di Latina e l’università La Sapienza di Roma hanno sottoscritto uno schema di accordo affinché gli spazi di proprietà comunale dell’ex Tipografia, situati tra corso della Repubblica e via Lago Ascianghi, possano essere utilizzati dall’ateneo per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca della facoltà di farmacia e medicina. L’accordo nasce da una delibera di giunta del 30 dicembre scorso. L’università realizzerà un intervento di riqualificazione dell’immobile la cui estensione è di circa 800 metri quadri. L’importo complessivo dei lavori è di oltre 2,6 milioni di euro e sarà totalmente a carico dell’ateneo che ha già avviato la progettazione dell’intervento. Con questo accordo, spiega il Comune di Latina in una nota, viene restituito alla città un edificio del proprio patrimonio lasciato da decenni in stato di avanzato degrado, aumentando di fatto l’offerta dei servizi culturali e formativi rivolti soprattutto ai giovani.(Com)