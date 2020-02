Ue: Conte, crescita allo 0,3 per cento emergenza nazionale, non possiamo accettarlo

- Dobbiamo parlare di emergenza nazionale perché non possiamo accettare un tasso di crescita allo 0,3 per cento. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento in occasione della firma del protocollo d'intesa fra la presidenza del Consiglio e la Banca europea per gli investimenti (Bei). "Percentuali molto modeste che confermerebbero il ruolo di fanalino di coda dell'Italia nel panorama europeo. Questo non va bene", ha aggiunto Conte.(Rer)