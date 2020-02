Libia: il generale Haftar è stato denunciato per torture negli Stati Uniti

- Il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli, è stato accusato insieme ai suoi figli, Khalid e Saddam, di torture contro i libici nel sistema giudiziario degli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “The New York Times”. Due libici hanno denunciato il generale, ex asset della Central Intelligence Agency (Cia) e titolare di un passaporto statunitense, presso la Corte federale della Virginia. Secondo l’accusa, le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandate da Haftar avrebbero torturato a morte i familiari dei querelanti nell’ottobre del 2014, poco dopo il lancio dell'operazione militare "Karama" (dignità in arabo). La denuncia si basa sul Torture Victim Protection Act del 1991, che consente ai familiari delle vittime di omicidi extragiudiziali e torture di perseguire i responsabili anche se agiscono sotto apparente autorità governativa. Haftar e i suoi figli possiedono almeno 17 proprietà in Virginia per un valore stimato di circa 8 milioni dollari, osserva il “The New York Times”, sottolineando come il passato del generale libico, “lo rende potenzialmente vulnerabile alle azioni legali nei tribunali statunitensi”.(Nys)