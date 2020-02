Milano: occuparono palazzina piazzale Stuparich, due condanne e otto assoluzioni

- Due condanne a un anno e tre e mesi per l’occupazione abusiva nel 2013 di una palazzina abbandonata di piazza Stuparich 18 da parte di alcuni esponenti del centro sociale Cantiere. Lo ha deciso il giudice monocratico della terza sezione penale del Tribunale di Milano, Luigi Varanelli, che ha assolto gli altri otto co-imputati nel processo di primo grado. La procura di Milano aveva chiesto tre anni di reclusione per ciascuno dei 10 esponenti rinviati a giudizio. La vicenda era iniziata sette anni fa quando il centro sociale Cantiere aveva deciso di raddoppiare i suoi spazi occupati, allargandosi dalla sede storica di via Monte Rosa a una palazzina abbandonata in piazza Stuparich, trasformandola nello "Spazio di mutuo soccorso”.(Rem)