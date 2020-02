Trasporti: Baglio-Piccolo-Zannola (Pd), altro che metro D Calabrese faccia funzionare tpl

- Questa mattina l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese ha annunciato che a breve dovrebbe arrivare in giunta capitolina una delibera per riprendere la progettazione della metro D. La notizia ha suscitato le reazioni delle opposizioni. In una nota i consiglieri capitolini del Pd Giovanni Zannola, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo attaccano l'assessore. "Calabrese - scrivono - la smetta con la propaganda e faccia funzionare il trasporto pubblico. Continua a fare propaganda e a parlare di nuove linee di metropolitana a Roma, invece, ci dica come intende mettere a posto le metro esistenti ed in particolare cosa sta facendo per manutenere, efficientare e sviluppare le infrastrutture di Roma. Siamo stufi, dopo 4 anni di governo dei 5 Stelle, di annunci e promesse che non potranno mantenere". Poi, l'attacco sui fondi. "Lamentano continuamente fondi e poteri ma non riescono neanche a spendere i fondi già destinati da Delrio alle metro A e B: la sicurezza degli utenti dovrebbe essere la priorità, invece questa Giunta perde tempo e rischia di creare danni irrecuperabili alla città e quando si volteranno indietro non ci saranno fantomatici colpevoli delle giunte passate, ma solo il loro più totale fallimento". (Rer)