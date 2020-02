Toscana: venerdì Rossi e Giani a convegno su Regionalismo a Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì alle ore 15, in Sala Gonfalone nel Palazzo del Pegaso, via Cavour 2 a Firenze si terrà un convegno sui cinquant'anni di regionalismo. Uno sguardo al passato per guardare il futuro. L'incontro è stato organizzato dall'associazione consiglieri onorari della Regione Toscana, Dopo i saluti di Eugenio Giani e di Enrico Rossi, presidenti, rispettivamente, di Consiglio e Giunta regionali, sarà proprio il presidente dell'associazione, Angelo Passaleva, a introdurre i lavori, che proseguiranno con una tavola rotonda. Previsti gli interventi di Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale, Andrea Pertici, università di Pisa, Nicola Pignatelli, università di Bari. La giornalista de La Nazione, Lisa Ciardi, coordinerà il dibattito. (Ren)