Municipio Roma VII: Bugarini-Vitrotti (Pd), Lozzi rimuova presidente Casa quartiere

- Gli esponenti del Pd, Giulio Bugarini, consigliere capitolino, e Valeria Vitrotti, consigliera municipale, chiedono alla presidente del municipio VII di Roma, Monica Lozzi, di valutare la rimozione del presidente della struttura Casa del quartiere Statuario inaugurata da pochi mesi. In una nota Bugarini e Vitrotti fanno riferimento a episodi di “strumentalizzazione politica da parte dell'estrema destra e del presidente della struttura” riferendo che “osteggiano e boicottano una manifestazione dell'Anpi prevista per sabato prossimo 22 febbraio nel quartiere Statuario-Capannelle”. I due esponenti del Pd spiegano che “costoro definiscono l'iniziativa pericolosa, sediziosa, inidonea ed etichettano l'Anpi come un'associazione di pericolosi facinorosi che porteranno blindati nel quartiere e impediranno le feste di carnevale già in programma” e commentano: “È vergognoso che alcuni esponenti del comitato del quartiere si permettano di usare questi toni, di avvelenare il clima nel quartiere e generare falsi allarmismi”. Pertanto chiedono, “alla presidente Monica Lozzi di intervenire per fermare il clima di ostilità pregiudiziale orchestrato ad arte contro i cittadini del nostro territorio e della città di Roma, che resta città aperta e antifascista”.(Com)