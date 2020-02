Difesa: stampa indiana, Nuova Delhi approva piano da 2,6 miliardi di dollari per acquisto elicotteri militari Usa

- Il governo indiano ha approvato un piano per l'acquisto di elicotteri militari statunitensi: lo ha detto una fonte del governo indiano come riportato dal quotidiano "Hindustan Times". In attesa della visita del presidente Usa Donald Trump in India, prevista per il 24 e 25 febbraio prossimi, la stampa indiana ha anticipato che potrebbero essere firmati due importanti accordi per la difesa, per un valore complessivo di 3,5 miliardi di dollari: uno, da 2,6 miliardi per l’acquisto di 24 elicotteri militari MH-60R Seahawk per la Marina prodotti dall’azienda statunitense Lockheed Martin ed equipaggiati con missili Hellfire, e uno da 930 milioni per l’acquisto di sei elicotteri d’attacco Boeing AH-64 Apache.(Inn)