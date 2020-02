Donbass: Greminger (Osce) conflitto potrebbe protrarsi in maniera indefinita

- La guerra nel Donbass potrebbe divenire un conflitto congelato. Lo ha affermato il segretario generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), in un’intervista al portale “Euractive”. “Non possiamo escludere che la situazione possa protrarsi in maniera indefinita, sarebbe uno scenario plausibile. Dal mio punto di vista, ci possiamo limitare solo a determinare le ipotesi future. Greminger ha parlato dei recenti contatti diplomatici fra le autorità di Russia e Ucraina come un segnale di progresso, pur sottolineando la difficoltà di mantenere un cessate il fuoco sostenibile nell’Ucraina orientale. (segue) (Res)