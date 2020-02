Suppletive: Napolitano (M5s), domani passeggiata a Napoli con Toninelli

- Domani il candidato del Movimento 5 stelle al collegio Campania 7 per il Senato, Luigi Napolitano, farà una passeggiata elettorale al Vomero con Danilo Toninelli, facilitatore per la campagna elettorale del Movimento 5 stelle. L'appuntamento è alle 18 a piazza Vanvitelli. L'ex ministro Danilo Toninelli, in un video in cui invita gli elettori a votare M5s alle elezioni suppletive di domenicaha spiegato: "È un voto molto importante per Napoli. Abbiamo candidato Luigi Napolitano per le sue qualità. Uomo di alto profilo professionale, che ha sempre combattuto per la legalità, la difesa dei lavoratori e la tutela dei diritti. Il 23 febbraio bisogna andare a votare il Movimento 5 stelle scegliendo Napolitano", ha concluso Toninelli. (Ren)