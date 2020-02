Polonia: governo organizza missione diplomatici Ue in Albania e Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco sta organizzando una visita di ministri degli Esteri di diversi paesi dell'Ue in Albania e Macedonia del Nord a marzo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz. Si tratterà di una dimostrazione di solidarietà con i due paesi dei Balcani occidentali e di sostegno all'avvio dei negoziati di adesione con l'Unione. Per ora, i paesi membri non hanno concordato l'apertura dei negoziati nonostante la raccomandazione positiva della Commissione europea. L'anno scorso, la Francia si è opposta, sostenuta da Paesi Bassi e Danimarca. Il capo della diplomazia polacca ha espresso la speranza che il mese prossimo l'Ue decida di avviare negoziati con le autorità di Skopje e Tirana. Nel frattempo l'Albania, che lo scorso autunno è stata colpita dal terremoto, il più forte degli ultimi trentanni, otterrà 2,7 milioni di euro dalla Polonia, e 100 milioni di euro da Bruxelles per la ricostruzione e messa in sicurezza del paese. (segue) (Vap)