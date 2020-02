Polonia: governo organizza missione diplomatici Ue in Albania e Macedonia del Nord (2)

- Nei giorni scorsi si è tenuta a Bruxelles la Conferenza dei donatori per la ricostruzione dell’Albania. In totale dalla Commissione europea, dalla Banca europea per gli investimenti e dagli Stati membri arriveranno aiuti per circa 400 milioni di euro. “La comunità internazionale ha superato tutte le aspettative oggi”, ha detto la presidente dell’esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa, sottolineando che “il paese non è da solo”. “Con gli 1,15 miliardi di euro che abbiamo raccolto oggi si potranno coprire tutti i bisogni, ed è per questo che possiamo dire che sono state superate tutte le aspettative”, ha detto la presidente della Commissione, spiegando che “in questo totale rientrano 415 milioni di dollari di prestiti, donazioni e finanziamenti a sostegno delle attività di ricostruzione”. “Sono felice di essere qui con il primo ministro Edi Rama, e di annunciare che la comunità internazionale sostiene fortemente gli sforzi di ricostruzione”, ha aggiunto von der Leyen. (segue) (Vap)