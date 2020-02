Imprese: Regione e Finlombarda, al via i primi 100 milioni di euro per finanziare grandi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlombarda Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, rende disponibili a partire da oggi i primi 100 milioni di euro per finanziarne, in 'pool' con altri intermediari finanziari, i programmi di investimento dall'elevato fabbisogno finanziario delle imprese lombarde. La dotazione iniziale sarà in grado di attivare nuovi investimenti per almeno 500 milioni di euro. L'iniziativa finanzia i costi del piano di investimenti (capex), della gestione operativa (opex) e il rifinanziamento del debito esistente delle imprese lombarde con un organico inferiore ai 3.000 dipendenti (Pmi e midcap). La partecipazione di Finlombarda Finlombarda partecipa con un proprio 'ticket' fino a un massimo di 15 milioni di euro per ciascuna operazione con finanziamenti di medio - lungo termine ('amortizing', 'balloon', 'bullet') e 'revolving'. Le imprese interessate potranno richiedere la partecipazione di Finlombarda al pool dei finanziatori tramite l'intermediario finanziario 'capofila', che ha ricevuto il mandato di strutturare e organizzare il finanziamento ('mandated lead arranger'). "La Regione - ha commentato Attilio Fontana, governatore della Lombardia - è un punto di riferimento fondamentale nel sostegno finanziario alle nostre imprese, soprattutto piccole e medie, nella sfida quotidiana per la competitività. Con questa nuova iniziativa Finlombarda si conferma uno strumento utile nel valorizzare il mix dei fondi regionali, comunitari e propri disponibili e nel favorire l'effetto leva per raggiungere il maggior numero di beneficiari". "Continuiamo a far meglio per portare la Lombardia ancora piu' in alto" ha concluso il presidente. "Con questo strumento - ha spiegato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa - da oggi si amplia l'offerta di Finlombarda per il rilancio degli investimenti delle imprese della Lombardia e si aggiunge un tassello importante alla strategia di consolidamento del nostro ruolo di partner finanziario a 360 gradi del tessuto produttivo locale attraverso il lancio di nuovi prodotti in sinergia con il sistema bancario". (com)