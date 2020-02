Nigeria: Fmi rivede al ribasso stime di crescita dal 2,5 al 2 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ridotto le sue previsioni di crescita per la Nigeria quest'anno dal 2,5 per cento al 2 per cento. Lo ha reso noto lo stesso istituto internazionale in un comunicato diffuso al termine di un incontro avvenuto fra una delegazione Fmi e funzionari del governo e della Banca centrale nigeriana, nonché rappresentanti del settore bancario e privato di Abuja. L'economia della Nigeria è cresciuta a un tasso annuale del 2,28 per cento nel terzo trimestre del 2019 dopo che la produzione di petrolio ha toccato il suo massimo da oltre tre anni. Tuttavia questa settimana i prezzi del petrolio sono nuovamente scesi al di sotto dei 57 dollari al barile, spinti dalle preoccupazioni per l'epidemia di coronavirus che potrebbe colpire la domanda in Cina e dalla mancanza di ulteriori interventi da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dei suoi alleati per sostenere il mercato. Secondo le ultime stime dell'ufficio statistico della Nigeria, inoltre, l'inflazione è salita al 12,13 per cento nel mese di gennaio, il tasso più alto registrato da quasi due anni.(Res)