Civitavecchia: Confcommercio, necessarie misure a sostegno delle imprese

- "I pubblici esercizi offrono un servizio alla città che supera il puro aspetto commerciale. I locali hanno sempre più una forte valenza sociale; sono punto di ritrovo, aggregazione e scambio culturale". Lo dichiara in una nota il direttivo di Confcommercio Civitavecchia. "Confcommercio - prosegue l’associazione - è attenta e rispetta il ruolo svolto dalle forze dell’ordine, indispensabile per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Altrettanto rispetto meritano i gestori degli esercizi commerciali che investono ogni giorno in città, e per la città, garantendo occupazione, entrate e servizi. Sono tantissimi anni che non si adottano importanti politiche comunali a sostegno delle imprese, e i dati elaborati periodicamente dal nostro Centro studi confermano una terribile tendenza negativa che non riguarda solo gli esercizi al dettaglio. È giusto non abbassare l’attenzione su fenomeni che sono correttamente monitorati dalle forze dell’ordine, ma dovremmo seriamente interrogarci tutti su come sarebbe Civitavecchia spogliata di attività commerciali", conclude la nota.(Com)