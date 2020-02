Campania: Viglione (M5s), impediremo a Salvini di avvelenarci con inceneritori dei suoi amici

- "I veri impianti moderni di cui ha bisogno la Campania non sono certo gli inceneritori vetusti e inquinanti che Salvini vorrebbe far costruire dai suoi amici di A2A, di cui il leader della Lega Nord è azionista e che già gestisce il sito di Acerra". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del M5s e segretario della commissione Ambiente Vincenzo Viglione. "E la camorra di cui parla questo signore - ha proseguito - che nulla conosce delle dinamiche della nostra terra, continuerà a fare affari proprio grazie al business del trasporto della spazzatura alimentato tanto dalle proposte salviniane quanto dalle inefficienze dell'attuale disastro campano targato De Luca. Il fenomeno dell'avvelenamento della nostra terra e degli affari d'oro di imprese inceneritoriste e organizzazioni criminali sarà arginato solo quando si renderà la Campania autosufficiente nella gestione del ciclo dei rifiuti. E questo sarà possibile solo quando si darà vita a un'economia circolare realizzata con una rete moderna di impianti di compostaggio, di recupero e di riciclo della materia prima e seconda, ma soprattutto con politiche di riduzione a monte del rifiuto, dando finalmente attuazione concreta a un serio piano regionale alternativo a quello attuale, che peraltro la giunta De Luca ha disatteso in tutti gli obiettivi fondamentali in termini di miglioramento della raccolta differenziata". (segue) (Ren)