Campania: Viglione (M5s), impediremo a Salvini di avvelenarci con inceneritori dei suoi amici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le gestioni Caldoro e De Luca - ha sottolineato Viglione - hanno tamponato gli effetti di un fenomeno in perpetua crisi con continue soluzioni emergenziali. Il risultato è uno stato di infrazione dal quale non si riesce ad uscire e che ancora ci costringe a pagare una multa da 120mila euro al giorno. Un flop finito anche al centro dell'ultima inquietante inchiesta giudiziaria, che vede tra i principali accusati il braccio destro di De Luca e assessore all'Ambiente Fulvio Bonavitacola e che scandaglia, punto per punto, tutte le tappe della gestione fallimentare di questo governo regionale finalmente al tramonto", ha concluso il consigliere campano. (Ren)