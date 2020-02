Como: presidente Fermi, bando Fondazione Cariplo, 8 milioni di euro per territorio lariano

- Otto milioni di euro per finanziare la realizzazione di 4 progetti significativi sul territorio comasco: è quanto è stato deliberato da Regione Lombardia nell’ambito del bando promosso dalla Fondazione Cariplo finalizzato a sostenere progetti presentati da soggetti no-profit, pubblici o privati, in settori riconducibili agli ambiti culturali, ambientali, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica e tecnologica. “Dal 2014 – spiega il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi- Regione Lombardia partecipa al cofinanziamento dei progetti individuati e selezioni dall’apposita Commissione di valutazione istituita all’interno del bando emesso dalla Fondazione Cariplo, che quest’anno ha deciso di accogliere e finanziare 4 progetti riferiti all’ambito territoriale di Como, per un valore complessivo di poco più di 12 milioni di euro: il contributo totale concesso è pari a 8 milioni di euro, 5 milioni a carico di Fondazione Cariplo e 3 milioni erogati da Regione Lombardia”. Nello specifico è stato finanziato con 1 milione e 950 mila euro il progetto finalizzato al recupero e alla ristrutturazione di Cascina Cristina Archinto a Carugo, bene di interesse artistico storico, destinato a diventare sede di un centro polifunzionale per persone affette da disturbi dello spettro autistico che potranno contare sull’erogazione di servizi di assistenza educativa, socio sanitaria e di presa in cura. (segue) (com)