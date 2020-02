Como: presidente Fermi, bando Fondazione Cariplo, 8 milioni di euro per territorio lariano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo finanziamento di 1 milione e 350 mila euro è stato assegnato alla riqualificazione del complesso del Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio, che prevede il restauro di alcuni spazi e locali nell’ala adiacente al Santuario come Casa del Pellegrino, nonché dei rustici e dell’area agricola. Tali interventi consentiranno di migliorare la fruibilità e l’accessibilità, nonché lo svolgimento delle funzioni religiose: alcuni locali ripristinati nella Casa del Pellegrino saranno adibiti ad alloggio dei ministri del culto e all’ospitalità temporanea dei pellegrini. Per la riqualificazione del Polo Scientifico di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria sono stati stanziati 1 milione e 900 mila euro, con l’obiettivo di favorire anche la rinascita e la rigenerazione del quartiere, attraverso la fruibilità di nuovi spazi intesi come fucine di idee e creatività. Infine 2 milioni e 800 mila euro sono destinati al Centro Lariofiere di Erba per il progetto “Make Como: saper fare, far sapere”. “Ancora una volta –conclude Alessandro Fermi- Regione Lombardia partecipa e contribuisce attivamente alla realizzazione di interventi significativi per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità locali, premiando e sostenendo enti e realtà no profit la cui presenza e il cui contributo quotidiano sono di straordinaria importanza per il nostro tessuto sociale e grazie alle quali vengono garantiti servizi di straordinaria utilità per i nostri cittadini”. (com)