Speciale energia: Spagna, paese secondo in Ue per energia eolica

- La Spagna si è posizionata al secondo posto tra i paesi dell'Unione europea per impianti eolici installati nel 2019. Il podio, scrive il quotidiano spagnolo “Ok diario”, è composto da Regno Unito, Spagna e Germania sulla base dei dati sul 2019 di WindEurope che fissa a 15,4 gw la nuova capacità eolica in tutto il Vecchio Continente. Di questi i tre quarti sono a terra (11,8 gw) e altri 3,6 gw eolico offshore. In questo modo, si calcola nel complessivo 205 gw di energia eolica installati in Europa, che consentono di coprire il 15 per cento di tutto il consumo di energia elettrica dell'anno scorso. (Res)