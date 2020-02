Speciale energia: Spagna, debutto di Iberdrola nel fotovoltaico in Aragona

- La compagnia spagnola Iberdrola, proprietaria di metà delle centrali nucleari in Spagna, ha annunciato ieri, 18 febbraio, l'avvio della costruzione del suo primo impianto solare fotovoltaico ad Aragona. La struttura, che sarà situata a Teruel, si aggiunge agli oltre 360 megawatt di eolico e idrico che Iberdrola opera nella regione e fa parte del piano di investimenti per l'energia pulita della società, che punta a installare 3000 megawatt di energia rinnovabile in Spagna durante il triennio 2020-22. La società stima che il suo impianto genererà abbastanza elettricità per soddisfare la domanda annuale di una popolazione equivalente a 24.290 case. (Res)