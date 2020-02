Speciale energia: Azerbaigian, Acwa e Masdar investiranno 400 milioni di dollari nelle rinnovabili

- La società saudita Acwa Power e l’emiratina Masdar effettueranno investimenti per un importo di circa 400 milioni di dollari nel settore delle energie rinnovabili in Azerbaigian. Lo ha detto Elnur Soltanov, viceministro dell'Energia dell'Azerbaigian, nel corso di un briefing con la stampa. Secondo Soltanov, la realizzazione dei progetti citati richiederà circa due anni e sarà realizzata in modo graduale. Il 9 gennaio di quest'anno si è svolta la cerimonia della firma degli accordi sull'attuazione dei progetti pilota nel settore delle energie rinnovabili tra il ministero dell'Energia dell'Azerbaigian e le società Acwa Power e Masdar. (Res)