Speciale energia: Cina-Russia, ripresa costruzione sottosezione gasdotto Potere della Siberia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ripreso oggi la costruzione della sottosezione del gasdotto fra Cina e Russia Potere della Siberia, con oltre 200 lavoratori sul posto per accelerare il ritmo di costruzione. Secondo una dichiarazione pubblicata su WeChat dalla compagnia China National Petroleum, a Jinzhou, nella provincia di Liaoning nella Cina nord orientale, un totale di 73 lavoratori e 16 macchine stanno effettuando manodopera anticorrosione e movimento terra in uno dei siti di costruzione, mentre si preparano al recupero della saldatura della condotta. Ci sono altri 135 lavoratori e 81 macchine in un altro cantiere nella contea di Faku, nella provincia di Liaoning, in attesa di riprendere il lavoro a partire da domani, si legge nella nota. La costruzione della sottosezione intermedia è iniziata a luglio 2019. Un totale di 421 chilometri di condutture è stato saldato e la costruzione sarà accelerata, afferma la compagnia. (Cip)