Speciale energia: Russia, Rosneft, sanzioni Usa per attività in Venezuela "illegali" e "ingiustificate"

- La compagnia petrolifera russa Rosneft ha definito "illegali" e "ingiustificate" le sanzioni che il governo degli Stati Uniti ha emesso nei confronti della filiale Rosneft Trading per i suoi legami con il settore petrolifero venezuelano. Rosneft ha fatto notare che nel paese caraibico vengono portati avanti programmi "nello stretto rispetto delle leggi internazionali e nazionali" e che le attività sviluppate sono "esclusivamente commerciali", a "beneficio degli azionisti" e senza nessun "obiettivo politico". Al tempo stesso, la sigla russa ha evidenziato la natura "arbitraria e selettiva" delle misure, "dal momento che altre compagnie internazionali, tra cui anche alcune statunitensi, realizzano attività simili in Venezuela" senza che Washington ne faccia denuncia. Rosneft accusa infine il Dipartimento del tesoro di non aver "fornito nessuna prova di aver svolto attività illegali". Le misure, annunciate nella giornata di lunedì, sono state rivendicate dall'inviato speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, come "un passo in più nel processo di pressione" per ottenere le dimissioni di Maduro. "C'è una soluzione facile e rapida, si smetta di fare affari con il regime di Maduro. Si permetta una transizione democratica e ci sarà campo libero per fare affari", ha sottolineato Abrams nel corso di una conferenza stampa. “Rosneft Trading S.A. e il suo presidente hanno mediato la vendita e il trasporto di petrolio venezuelano”, ha detto il segretario al Tesoro Steven T. Mnuchin, secondo quanto riporta una nota del dipartimento di stato. “Gli Stati Uniti sono determinati a impedire il saccheggio del petrolio venezuelano da parte del regime corrotto di Maduro”. Gli Stati Uniti hanno varato una lunga serie di sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro, che hanno colpito pesantemente soprattutto il settore petrolifero, da cui dipende gran parte degli introiti statali in Venezuela. (Rum)