Speciale energia: Cremlino, sanzioni Usa a Rosneft Trading non influenzeranno rapporti con Venezuela

- Le nuove sanzioni statunitensi contro Rosneft Trading, la controllata di Rosneft, non influenzeranno le relazioni bilaterali tra Russia e Venezuela. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Tali restrizioni, che consideriamo illegali dal punto di vista del diritto internazionale, non possono in alcun modo influenzare le nostre relazioni bilaterali con il Venezuela e, al contrario, si stanno sviluppando e continueranno a svilupparsi", ha detto Peskov. "Per quanto riguarda la società stessa, i vertici hanno già dichiarato che intendono prendere in considerazione la possibilità di proteggere i loro interessi in tribunale, utilizzando gli altri meccanismi disponibili, quindi verranno prese tutte le misure in tal senso", ha aggiunto il portavoce. (Rum)