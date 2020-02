Coronavirus: Zoffili (Lega), medici Spallanzani in Giappone orgoglio italiano, grazie

- Eugenio Zoffili, deputato Lega e presidente della bilaterale interparlamentare Uip per l'amicizia e la collaborazione tra Italia e Giappone del Parlamento italiano commenta la notizia della partenza per il Giappone di due medici dell'equipe dello Spallanzani e in una nota scrive: "Ci riempie d'orgoglio. Li ringrazio per l'esempio di professionalità, coraggio e competenza che i medici italiani stanno dimostrando nell'affrontare questa grave crisi globale. In qualità di presidente della bilaterale interparlamentare Uip per l'amicizia e la collaborazione tra Italia e Giappone del Parlamento italiano, sappiano inoltre - conclude - che possono considerarmi a completa disposizione per ogni collaborazione che potremo agevolare, grazie ai rapporti costruiti in questi anni con i nostri omologhi giapponesi". (Com)