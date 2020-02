Salute: Speranza incontra comandante Guardia di Finanza Zafarana

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha incontrato oggi il generale di Corpo d'Armata, Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di finanza. In merito il ministro ha dichiarato: "È molto importante la collaborazione delle Fiamme Gialle con il Ministero della Salute per la tutela della salute pubblica e per la vigilanza sui suoi servizi". (Ren)