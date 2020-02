Governo: Carrara (FI), cura da cavallo? Problema è il fantino

- Il deputato di Forza Italia, Maurizio Carrara, commenta le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che annuncia entro breve una cura da cavallo per rilanciare il Paese, e chiede: "Siamo sicuri che il problema non sia il fantino? Ci sono ministeri chiave, come quello dello Sviluppo economico, affidati sin dal governo Conte 1 ad una forza politica che persegue la decrescita. E' una contraddizione insanabile. O si sta dalla parte dello sviluppo, e quindi di chi produce e lavora - aggiunge il parlamentare in una nota - o si sta dalla parte dell'assistenzialismo e quindi del reddito di cittadinanza. Non vorremmo che questa 'cura da cavallo' del premier consista in nuove tasse che bloccherebbero definitivamente ogni possibilità di ripresa economica".(Com)