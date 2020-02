Moldova: ex premier Filip, Partito democratico non discute creazione di una coalizione di governo

- Al momento il Partito democratico della Moldova non discute della creazione di una coalizione di governo né con la sinistra né con la destra. E' quanto dichiarato dal presidente del Partito democratico della Moldova (Pdm), Pavel Filip, citato dall'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". In questo modo, Filip ha risposto alle speculazioni apparse negli ultimi giorni nello spazio pubblico sul fatto che il Pdm avrebbe preparato una possibile coalizione con i socialisti. Le informazioni sono apparse dopo che lunedì 17 febbraio, in parlamento a Chisinau, si è svolto un incontro tra democratici e socialisti, con la partecipazione del presidente Igor Dodon e del primo ministro Ion Chicu. (segue) (Mop)