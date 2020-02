Moldova: ex premier Filip, Partito democratico non discute creazione di una coalizione di governo (2)

- "Al momento il Partito democratico non discute della creazione di una coalizione di governo né con la sinistra né con la destra. Ma abbiamo affermato più volte che il Pdm è aperto a discussioni. Il Partito democratico è un partito politico con molti sostenitori e molte persone hanno votato per noi alle elezioni parlamentari per le promesse fatte, per i programmi che sono stati attuati e i progetti che abbiamo promesso ai cittadini", ha detto Filip. Allo stesso tempo, il leader democratico è dell'opinione che tutte le informazioni comparse nello spazio pubblico dopo l'incontro dei democratici con i socialisti in parlamento abbiano luogo in relazione ai passi di riforma compiuti dal Pdm e che la democrazia interna emersa all'interno del Partito democratico "disturba molte persone". (Mop)