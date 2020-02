Sanità: incontro tra sindacati, Asl e municipio III su Casa salute, al via percorso comune (2)

- Per questo “è importante realizzare la Casa della salute - sottolineano i sindacati -, accelerando i piani di ristrutturazione del fabbricato di via Lampedusa” e “attuare una riorganizzazione per la presa in carico dei pazienti affetti da malattie croniche come scompensi cardiaci, malattie dell'apparato respiratorio, diabete e così via”. Tra le decisioni assunte nel corso della riunione quella di realizzare un'assemblea pubblica al termine del primo lotto di ristrutturazione di via Lampedusa; di dedicare uno specifico incontro alle problematiche delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie; di affrontare con il contributo della neo-istituita consulta degli anziani il tema dell'informazione sui diritti alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e sulla prevenzione; di esaminare la possibilità di realizzare un servizio ambulatoriale presso quartieri a ridosso del raccordo anulare. Le organizzazioni sindacali hanno infine sottolineato “le criticità con il comune di Roma che non si è ancora dotato di un piano sociale". (Com)