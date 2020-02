Speciale energia: Azerbaigian ha esportato il 23,2 per cento di gas in più nel 2019

- L'Azerbaigian ha esportato 12,21 miliardi di metri cubi di gas nel 2019, una quota pari al 23,2 per cento in più rispetto al 2018. Lo riferisce il Comitato statistico statale, secondo cui durante il periodo in esame, il valore del gas esportato è stato di circa 2,57 miliardi di dollari, un aumento del 50,8 per cento rispetto alla media annuale. (Res)