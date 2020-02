Speciale energia: Turchia, Erdogan, quest'anno terza nave operativa nei giacimenti del Mediterraneo orientale

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che nel 2020 una terza nave entrerà in servizio per condurre trivellazioni in corrispondenza dei giacimenti di idrocarburi del Mediterraneo orientale. Durante un incontro con i deputati del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) da lui guidato, Erdogan ha dichiarato che la nuova imbarcazione acquistata dalla Turchia appartiene alla sesta generazione delle navi da perforazione e può effettuare operazioni di trivellazione fino a 11.400 metri di profondità. Secondo il presidente, la nave arriverà in Turchia nel mese di marzo e inizierà le operazioni nel corso del 2020 unendosi alle due imbarcazioni turche da perforazione già attive nel Mediterraneo orientale, la Javuz e la Fatih. Il dispiegamento di una terza nave da utilizzare nei giacimenti del Mediterraneo orientale si inserisce in un contesto di crescente tensione intorno allo sfruttamento delle risorse energetiche nell'area. L'assertività turca in tal senso è stata fermamente opposta dall'Unione Europea, nello specifico da Grecia e Cipro. (Tua)