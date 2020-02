Speciale energia: Grecia-Emirati Arabi, premier Mitsotakis a colloquio con Ad Adnoc al Jaber

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha incontrato oggi ad Atene l'amministratore delegato della società emiratina Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) Ahmed al Jaber. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", Mitsotakis ha espresso soddisfazione per l'avvio del forum sulla cooperazione strategica tra Grecia e Emirati Arabi Uniti, sottolineando che rappresenta "una base eccellente per la cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa tra i due paesi" con una particolare attenzione all'attrazione degli investimenti. "Come sapete, siamo un governo relativamente nuovo - ha dichiarato il premier greco -; siamo stati al governo per sette mesi, ma penso che il clima economico generale sia già cambiato in maniera significativa". Secondo il premier ellenico, la Grecia è pronta ad accogliere nuovi investimenti e "vogliamo essere sicuri che gli Emirati Arabi Uniti siano parte della storia di successo" della ripresa economica greca. Al Jaber, da parte sua, ha sottolineato che gli Emirati Arabi sono molto interessati nel valutare tutte le potenzialità della cooperazione economica con la Grecia, per avviare concretamente una partnership strategica approfondita. Si tiene oggi ad Atene il forum sulla cooperazione strategica tra Grecia e Emirati Arabi Uniti. Questo appuntamento avviene a seguito della recente visita del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis nel paese del Golfo. Dopo l'incontro tra il premier greco e il capo della delegazione emiratina, Sultan al Jaber, sono in programma i lavori del forum. Prenderanno parte alla riunione per il governo di Atene, i ministri delle Finanze, degli Investimenti, della Difesa e dell'Energia, rispettivamente Christos Staikouras, Adonis Georgiadis, Nikos Panagiotopoulos e Kostis Hatzidakis. (Gra)