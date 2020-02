Speciale energia: Kuwait, registrato deficit di 7,52 miliardi di dollari tra aprile 2019 e gennaio 2020

- Il Kuwait ha registrato un deficit di 7,52 miliardi di dollari nel periodo tra il primo aprile 2019 e il 31 gennaio 2020, al netto del deposito del 10 per cento delle entrate nel proprio fondo sovrano, Kuwait Investment Authority (Kia). Lo riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna” citando dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Finanze. In precedenza l’emirato del Kuwait aveva annunciato una previsione di deficit di 25,13 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019-2020 (primo aprile – 31 marzo). Il ministero delle Finanze ha tuttavia osservato che i dati pubblicati oggi sono incompleti a causa di ritardi nella divulgazione delle spese da parte di diverse agenzie governative. Il Kuwait prevede una spesa di 73,56 miliardi di dollari per il bilancio 2020-2021. Il bilancio presuppone un prezzo del petrolio di 55 dollari al barile, in calo rispetto ai 55-65 dollari al barile che il Kuwait aveva assunto nel suo budget precedente. Le rimesse petrolifere dovrebbero rappresentare l'87,3 per cento delle entrate totali nel prossimo anno fiscale. Il deficit 2020-2021 sarà coperto dal Fondo di riserva generale del Kuwait. (Res)