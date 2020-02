Rifiuti Roma: Pacetti (M5s), notizie prive di fondamento su aree idonee

- La questione discarica continua a far discutere. Nelle scorse ore alcuni rumors segnalavano la "scoperta" da parte della Città metropolitana di nuove "aree idonee" inviata dall'ente in Regione per la localizzazione di impianti e discariche per il trattamento dei rifiuti. Dalla Città metropolitana però, arriva una smentita. In una nota il consigliere metropolitano M5s Giuliano Pacetti (in Campidoglio capogruppo dei pentastellati) scrive: "Le notizie stampa uscite in queste ore secondo cui "nei giorni scorsi si sarebbe conclusa la ricognizione dei tecnici della Città metropolitana che ha portato alla "scoperta" di una quindicina di nuovi siti all'interno dei confini della città" sono prive di fondamento". "Mi preme precisare - prosegue - che non ci sono elementi che possano stravolgere nulla di quanto già a conoscenza della Regione Lazio, che sta procedendo all'approvazione del nuovo Piano dei Rifiuti, dove il nostro Ente ha presentato le proprie osservazioni". Pacetti poi ricorda i criteri con cui nel 2018 la Città metropolitana ha identificato le aree. "Nella cartografia della Città metropolitana delle aree idonee definita nel dicembre 2018 ed inviata alla Regione - scrive - sono state considerate distanze di 1.000 metri dalle case sparse e di 1.500 dai centri abitati. Parametri che furono utilizzati anche nella cartografia delle aree idonee nella redazione del piano dei rifiuti regionale del 2012". "Le distanze minime fissate dal piano regionale dei rifiuti del 2012 e confermate nel nuovo piano regionale dei rifiuti in approvazione – prosegue il consigliere M5s - fissa le distanze minime in riferimento alle case sparse e ai centri abitati, rispettivamente in 500 metri e 1000 metri, fermo restando che la Città metropolitana è nella facoltà di decidere distanze superiori, come fatto, al fine di tutelare i cittadini".(Rer)