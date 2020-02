Kenya: al Shabaab attacca autobus al confine con la Somalia, almeno tre morti

- Tre persone sono morte oggi in Kenya dopo che sospetti miliziani di al Shabaab hanno aperto il fuoco all’indirizzo dell’autobus a bordo del quale viaggiavano nella conte di Mandera, al confine con la Somalia. lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano “Daily Nation”, secondo cui l'autobus era diretto dalla città di Mandera verso la capitale keniota Nairobi quando è stato fatto bersaglio di una raffica di colpi d’arma da fuoco per mano da uomini armati. Negli ultimi anni il Kenya è stato spesso teatro di attacchi di al Shabaab, fra cui quello che il 15 gennaio 2019 ha coinvolto l'hotel Dusit a Nairobi, uccidendo 21 persone. In particolare, gli attacchi ad autobus di linea sono assai frequenti, l’ultimo dei quali è avvenuto il mese scorso nella contea di Lamu con la morte di tre persone. L’area al confine con la Somalia, che comprende le contee di Lamu e di Mandera, fa parte di una fascia di territorio in cui il gruppo jihadista somalo al Shabaab effettua attacchi per spingere le autorità keniote a ritirare le sue forze dalla Somalia. Un contingente militare keniota è stanziato nel paese vicino nel quadro delle forze di pace dell'Unione africana. (Res)