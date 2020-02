Ue: Urso (Fd'I), Conte non accetti compromessi, Gualtieri assente per campagna elettorale (3)

- "Per questo auspichiamo l'impegno del governo a 'non accettare compromessi ad ogni costo' come ha detto lo stesso Conte e a minacciare sin d'ora l'uso del veto ove non venga modificata in modo sostanziale la proposta della Commissione. Fratelli d'Italia crede che in questo momento negoziale così decisivo il governo debba avere il massimo sostegno ove davvero scelga di tutelare sino in fondo gli interessi nazionali e per questo ci asterremo sulla risoluzione di maggioranza auspicando analogo atteggiamento della maggioranza sui nostri documenti", ha concluso il senatore Urso. (Rin)