Messico: parlamento approva riforma codice penale che aumenta pene per femminicidio (2)

- La commissione Giustizia segnala che tra il 2015 e settembre 2019 si sono contati 3.488 uccisioni di donne attribuibili a odio verso il genere femminile. Si tratta di un incremento del 175,6 per cento avverte il Sistema nazionale di sicurezza pubblica (Snsp) denunciando un "allarmante" incremento del fenomeno. Proiettando i dati a tutto il 2019, si avrebbe una mendai di 5,6 omicidi per ragioni di genere su ogni 100mila donne, sottolinea Snsp. La normativa prevede anche maggiori sanzioni per quei funzionari che nell'esercizio delle loro funzioni ritardano o inquinano in maniera dolosa le indagini sui reati di genere. (segue) (Mec)