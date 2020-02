Ue: Commissione presenta idee e azioni per la trasformazione digitale

- La Commissione europea ha presentato oggi le sue idee e azioni per la trasformazione digitale. "Oggi presentiamo la nostra ambizione di plasmare il futuro digitale dell'Europa. Copre tutto, dalla sicurezza informatica alle infrastrutture critiche, dall'educazione digitale alle competenze, dalla democrazia ai media. Voglio che l'Europa digitale rifletta il meglio dell'Europa: aperta, equa, diversificata, democratica e sicura di sé", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "Vogliamo che ogni cittadino, ogni dipendente, ogni azienda abbia buone possibilità di raccogliere vantaggi della digitalizzazione. Che ciò significhi guidare in modo più sicuro o inquinare meno grazie alle auto connesse o addirittura salvare vite umane con immagini mediche basate sull'intelligenza artificiale che consentono ai medici di rilevare malattie come mai prima", ha aggiunto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "La nostra società sta generando un'enorme quantità di dati industriali e pubblici, che trasformerà il modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo. Voglio che le imprese europee e le nostre numerose Pmi accedano a questi dati e creino valore per gli europei, anche attraverso lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. L'Europa ha tutto ciò che serve per guidare la corsa ai 'big data' e preservare la sua sovranità tecnologica, la sua leadership industriale e la sua competitività economica a beneficio dei consumatori europei", ha proseguito il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. (segue) (Beb)