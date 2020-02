Ue: Commissione presenta idee e azioni per la trasformazione digitale (2)

- La Commissione ha spiegato che, nei prossimi cinque anni, si concentrerà su tre obiettivi chiave nel digitale: una tecnologia che lavora per le persone; un'economia equa e competitiva; una società aperta, democratica e sostenibile. Nel Libro bianco presentato oggi, la Commissione prevede un quadro per l'intelligenza artificiale, basato su eccellenza e fiducia. In collaborazione con il settore privato e pubblico, l'obiettivo è quello di mobilitare risorse e dare incentivi per accelerare la diffusione dell'intelligenza artificiale, anche da parte delle piccole e medie imprese. Ciò include la collaborazione con gli Stati membri e la comunità di ricerca per attrarre e trattenere i talenti. Dato che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere complessi e comportare rischi significativi in determinati contesti, costruire la fiducia è essenziale. Regole chiare devono disciplinare i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio senza gravare troppo su quelli meno rischiosi. Per i casi ad alto rischio, come quelli relativi alla salute, alla polizia o ai trasporti, i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere trasparenti, tracciabili e garantire il controllo umano. (segue) (Beb)